23/09/2026
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Greve dos Correios continua no Acre após suspensão de julgamento

Trabalhadores defendem a manutenção do modelo atual, com os Correios como mantenedores do benefício

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Greve dos Correios continua no Acre após suspensão de julgamento
Agência dos Correios no Acre/Foto: Reprodução

A greve dos trabalhadores dos Correios segue nesta segunda-feira (21) no Acre, enquanto a categoria aguarda a retomada do julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

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O julgamento sobre a possível abusividade da paralisação havia sido suspenso pelo ministro Vieira de Mello Filho por 48 horas. A decisão ocorreu após a apresentação de novos documentos no processo, que ainda não haviam sido analisados pelas federações dos trabalhadores.

Segundo o ministro, os materiais foram anexados na sexta-feira à noite e no sábado. A suspensão permitiu que as entidades tenham prazo para analisar os documentos e apresentar manifestação antes da continuidade do julgamento.

LEIA TAMBÉM: Correios podem entrar em greve no Acre nesta sexta-feira; entenda

A paralisação começou após o impasse entre os Correios e os trabalhadores nas negociações do novo Acordo Coletivo de Trabalho. O principal ponto de divergência é o plano de saúde oferecido aos funcionários, aposentados e dependentes.

A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) afirma que houve avanço nas demais reivindicações e que o plano de saúde permanece como o único obstáculo para a conclusão do acordo.

Os trabalhadores defendem a manutenção do modelo atual, com os Correios como mantenedores do benefício.

Antes do julgamento, uma decisão liminar determinou que pelo menos 80% do efetivo fosse mantido em cada unidade dos Correios durante a greve.

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