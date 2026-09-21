O acidente deixou uma vítima fatal e cinco feridos

Equipes do Samu prestaram atendimento aos feridos e os conduziram ao Hospital Raimundo Chaar/ Foto: ContilNet

Após o acidente que aconteceu na manhã do último sábado (19), na BR-317, um menino de 4 anos, que sofreu traumatismo craniano, foi transferido do Pronto-Socorro de Rio Branco para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Maternidade Bárbara Heliodora.

A informação foi confirmada ao ContilNet pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Segundo a pasta, a criança está em estado grave, mas estável.

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No acidente, uma caminhonete capotou e deixou cinco pessoas feridas e uma morta, identificada como Clebson Alves da Silva, de 50 anos.

Devido a gravidade do estado de saúde do menino de 4 anos, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) fez o resgate e levou para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

A segunda criança que ficou ferida tem 11 anos e foi encaminhada para o hospital e recebeu alta nesta segunda-feira (21).