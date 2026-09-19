Homem armado com faca invade faculdade e faz alunos reféns

Polícia Militar interveio e liberou os estudantes que estavam no local.

Um homem que havia sido ferido no braço durante uma briga entrou na instituição e acabou sendo contido pela Polícia Militar após ameaçar estudantes./ Foto: Ac24Horas

Uma ocorrência mobilizou equipes da Força Tática na noite desta sexta-feira (18), em uma faculdade localizada na Avenida Constantino Nery, em Manaus. Um homem que havia sido ferido no braço durante uma briga entrou na instituição e acabou sendo contido pela Polícia Militar após ameaçar estudantes.

A situação teve início do lado de fora da faculdade, onde o homem teria se envolvido em uma confusão e sido atingido por uma facada no braço. Depois do confronto, ele correu para dentro da unidade de ensino, levando o episódio para o ambiente onde estavam os alunos.

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Dentro da instituição, o homem teria feito ameaças e mantido um grupo de estudantes impedido de sair do local. A movimentação provocou tensão entre as pessoas que estavam na faculdade e levou funcionários a acionarem a Polícia Militar.

Equipes da Força Tática chegaram ao endereço e realizaram a abordagem. O homem foi imobilizado e desarmado pelos policiais, e os estudantes foram retirados do local em segurança.

Após a intervenção, o homem foi levado ao Hospital 28 de Agosto para receber atendimento médico devido ao ferimento no braço.

Os alunos que estavam envolvidos na ocorrência também foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestaram depoimento às autoridades.

O caso foi registrado na capital amazonense e as circunstâncias da briga que antecedeu a invasão da faculdade deverão ser apuradas.

Conteúdo Original / Fonte: Ac24horas