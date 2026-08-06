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Incêndio atinge maior feira popular da Bolívia; bombeiros permanecem no local

Chamas avançaram rapidamente entre os corredores do maior centro comercial popular da cidade

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Incêndio atinge maior feira popular da Bolívia; bombeiros permanecem no local
Chamas avançaram rapidamente entre os corredores do maior centro comercial popular da cidade/Foto: reprodução

Um incêndio de grandes proporções destrói parte da feira Barrio Lindo, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, desde a madrugada desta quinta-feira (6). O fogo começou por volta das 5h e, até o momento, não foi controlado pelas equipes de emergência.

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As chamas avançaram rapidamente entre os corredores do maior centro comercial popular da cidade, consumindo lojas e mercadorias. Bombeiros permanecem no local tentando impedir que o incêndio alcance outros blocos da feira.

Com a notícia do incêndio, comerciantes foram às pressas até o local para retirar produtos das lojas que ainda não haviam sido atingidas. Em meio ao trabalho dos bombeiros, alguns conseguiram salvar parte das mercadorias antes que o fogo chegasse.

O incêndio já atingiu estabelecimentos ligados ao grupo Acronal, a cooperativa 19 de Noviembre e o setor de móveis, além de outros pontos da feira. Para reforçar a operação, o ministro da Defesa da Bolívia, Ernesto Justiniano, anunciou o envio de dois helicópteros das Forças Armadas e uma equipe militar para auxiliar no combate às chamas.

LEIA TAMBÉM: Guerra de facções na fronteira com Brasil faz Bolívia liberar sede da PF no país

Até agora, o governo boliviano não informou o que provocou o incêndio nem confirmou a existência de feridos ou vítimas.

VÍDEO:

Conteúdo Original / Fonte: Diário Corumbaense
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