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Guerra de facções na fronteira com Brasil faz Bolívia liberar sede da PF no país

As medidas foram anunciadas pelo ministro do Governo da Bolívia, Marco Antonio Oviedo

Por Redação ContilNet
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Guerra de facções na fronteira com Brasil faz Bolívia liberar sede da PF no país
Brasil e Bolívia lançam operação conjunta e PF terá sede em país vizinho | Foto: Reprodução

A escalada da violência na região de fronteira levou o governo da Bolívia a adotar novas medidas de cooperação com o Brasil no enfrentamento ao crime organizado. Entre as ações anunciadas está a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal (PF) em território boliviano, que passará a atuar em conjunto com a Polícia Boliviana em ações de inteligência e operações contra organizações criminosas.

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As medidas foram anunciadas pelo ministro do Governo da Bolívia, Marco Antonio Oviedo, que confirmou que as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) disputam o controle das rotas utilizadas para o tráfico de drogas no país.

LEIA TAMBÉM: Força Nacional da Bolívia e agentes do AC se unem para combater narcotráfico na fronteira

Segundo o ministro, o fortalecimento dessas organizações criminosas ao longo das últimas décadas fez com que a Bolívia se tornasse um dos principais corredores utilizados pelo narcotráfico na América do Sul. Diante desse cenário, os dois governos decidiram ampliar a cooperação entre as forças de segurança.

Um dos principais pontos do acordo prevê a presença permanente da Polícia Federal brasileira na Bolívia para intensificar o compartilhamento de informações de inteligência. A PF atuará lado a lado com a Polícia Boliviana, permitindo uma resposta mais rápida às ações do crime organizado. Em contrapartida, a Polícia Boliviana também manterá uma representação permanente no Brasil, fortalecendo a troca de informações e a coordenação das investigações.

A iniciativa foi anunciada no mesmo dia em que uma ação conjunta entre autoridades brasileiras e bolivianas resultou na prisão de Neno Razuk, investigado por envolvimento com o crime organizado transnacional. Para os governos dos dois países, a operação reforçou a necessidade de ampliar o intercâmbio de informações para localizar e prender integrantes de facções.

Além da cooperação policial, Brasil e Bolívia lançarão nas próximas semanas a operação “Fronteiras Seguras”, voltada ao combate ao tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais. A força-tarefa reunirá policiais brasileiros e bolivianos em operações integradas nas cidades de Cobija, Guayaramerín, San Matías e Puerto Suárez, consideradas estratégicas para a movimentação de drogas e integrantes de facções criminosas.

Ministro do Governo da Bolívia, Marco Antonio Oviedo | Foto:reprodução

Um dos principais pontos do acordo prevê a presença permanente da Polícia Federal brasileira na Bolívia. /Foto:reprodução 

De acordo com Marco Antonio Oviedo, essas localidades funcionam como corredores utilizados pelo narcotráfico para o envio de entorpecentes ao Brasil e a outros mercados internacionais. O objetivo é ampliar a fiscalização, impedir a circulação de criminosos e enfraquecer as rotas exploradas pelas organizações criminosas.

O anúncio das novas medidas ocorre em meio a uma sequência de episódios violentos registrados no departamento de Santa Cruz. Nas últimas semanas, nove pessoas morreram em ataques atribuídos ao crime organizado. Entre as vítimas está o subtenente Yerson Salazar, integrante da Polícia Boliviana, morto durante uma investigação sobre a execução de quatro pessoas no município de San Matías.

Após os crimes, o governo boliviano reforçou o efetivo policial na região de fronteira e anunciou que pretende ampliar as ações de inteligência para conter o avanço das organizações criminosas. Segundo Oviedo, a atuação conjunta entre Brasil e Bolívia será fundamental para reduzir a influência das facções e combater o narcotráfico na região de fronteira.

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