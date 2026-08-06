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Influenciadora reúne looks que viraram destaque na Expoacre 2026

Publicação mostra os looks usados pelas visitantes durante a programação de quarta-feira (5)

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Influenciadora reúne looks que viraram destaque na Expoacre 2026
A gravação mostra mulheres de diferentes estilos que aceitaram participar da produção. /Foto: reprodução

A moda também foi destaque na Expoacre 2026. Enquanto milhares de pessoas lotavam o Parque de Exposições Wildy Viana para acompanhar os shows e atrações da quarta-feira (5), a influenciadora acreana Marcela Nascimento chamou a atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo reunindo alguns dos looks usados pelo público feminino durante a feira.

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A gravação mostra mulheres de diferentes estilos que aceitaram participar da produção e exibiram as escolhas feitas especialmente para a noite de festa. Entre as tendências, apareceram combinações inspiradas no universo country, com botas, chapéus, franjas e cintos, além de vestidos, conjuntos em jeans e produções que misturaram elegância e conforto.

LEIA TAMBÉM:Looks country e estilo marcam presença de influencers na Expoacre

O vídeo ganhou repercussão entre os internautas, que comentaram sobre as produções. Muitos aproveitaram a publicação para destacar que a Expoacre já se consolidou como um dos principais eventos do estado não apenas pela programação de shows e negócios, mas também por se tornar uma vitrine de tendências de moda.

Nos últimos anos, a escolha do look para a feira passou a fazer parte da experiência de quem participa do evento. Assim como acontece em grandes exposições agropecuárias do país, o público investe em produções inspiradas no estilo sertanejo, sem deixar de lado referências da moda urbana, criando combinações que chamam atenção dentro e fora do parque.

Com o registro compartilhado por Marcela Nascimento, a moda ganhou espaço entre os assuntos mais comentados da noite, mostrando que, na Expoacre, o desfile acontece tanto nos palcos quanto entre o público que circula pelos corredores da feira.

VÍDEO:

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