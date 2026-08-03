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Looks country e estilo marcam presença de influencers na Expoacre

Produções renderam fotos, vídeos e muitos registros nas redes sociais

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Looks country e estilo marcam presença de influencers na Expoacre
Produções renderam fotos, vídeos e muitos registros nas redes sociais/Foto: reprodução

A segunda noite da Expoacre 2026, realizada neste domingo (2), em Rio Branco, reuniu milhares de visitantes em uma programação marcada por shows, oportunidades de negócios, gastronomia, cultura e entretenimento.

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Além das atrações oficiais da feira, um detalhe também chamou a atenção de quem passou pelo Parque de Exposições: os looks escolhidos pelos influenciadores digitais acreanos para curtir o evento.

Entre os nomes que se destacaram pela produção estavam Ludmilla Cavalcante, Juh Vellegas, Ana Galvão, Aleksandra Shogenova, conhecida nas redes sociais como “A Russa no Acre”, e Jéssica Ingred. Com estilos que vão do country ao contemporâneo, os influenciadores chamaram a atenção dos seguidores e também do público presente na feira.

LEIA TAMBÉM: Veja a galeria de fotos completa da segunda noite de Expoacre

As produções renderam fotos, vídeos e muitos registros nas redes sociais, reforçando que a Expoacre também se tornou uma vitrine para a moda e as tendências. Beleza, estilo e criatividade fizeram parte do clima da noite, acompanhando o grande movimento de visitantes.

Encerrando a programação, o cantor Leonardo subiu ao palco principal e levou uma multidão ao evento. Com um repertório repleto de sucessos, o sertanejo embalou o público e fechou a segunda noite da feira em clima de festa.

Confira os looks: 

 

Ludmilla Cavalcante/Foto: ludmillakvalcante/Instagram

Juh Vellegas/Foto: juhvellegas/Instagram

Ana Galvão/Foto: anavigalvao/Instagram

Aleksandra Shogenova/Foto: russa_no_acre/Instagram

Jéssica Ingred/Foto: jessicaingred/Instagram

 

 

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