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Alerta: Inmet prevê temporais e ventos de até 60 km/h no Acre

Instabilidade deve continuar em diferentes regiões do Acre nos próximos dias

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Cemaden alerta para chuvas intensas no Acre
Segundo o alerta, as áreas atingidas podem registrar chuvas fortes e rajadas de vento de até 60 km/h./Foto: Juan Diaz/ContilNet

O tempo deve ficar mais instável em boa parte do Acre nesta quarta-feira (19). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas, válido para grande parte do estado.

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Segundo o alerta, as áreas atingidas podem registrar chuvas fortes e rajadas de vento de até 60 km/h. A faixa leste do Acre está fora do aviso, assim como Rio Branco, que não foi incluída na área de perigo potencial.

LEIA TAMBÉM: Cidades do Acre têm alerta de temporal e ventos de até 60 km/h, diz Inmet

A instabilidade deve continuar na quinta-feira (20), quando são esperadas pancadas de chuva e trovoadas em diferentes pontos do Acre. O cenário também deve atingir o oeste e o noroeste do Amazonas.

Apesar da possibilidade de chuva, o calor continua intenso na Região Norte. Entre as capitais, Palmas pode chegar aos 38°C, enquanto Porto Velho e Manaus devem alcançar 37°C. Em Rio Branco, a temperatura mínima prevista é de 23°C.

O alerta do Inmet faz parte de um cenário de contrastes na região. Enquanto Acre e parte do Amazonas enfrentam condições favoráveis à formação de chuva, áreas do Pará e Tocantins permanecem com baixa umidade do ar, incluindo regiões sob aviso laranja de perigo.

A orientação é que moradores das áreas sob alerta fiquem atentos às condições do tempo, principalmente durante períodos de chuva acompanhada por ventos fortes.

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