Acre tem duas cidades na lista de menores frotas de veículos do Norte

Jordão e Santa Rosa do Purus estão entre os municípios com as menores frotas de veículos

Jordão e Santa Rosa do Purus estão entre os municípios com as menores frotas de veículos/Foto: Maksuel Martins/GEA

A distância dos grandes centros e a dificuldade de acesso ajudam a explicar um cenário diferente no trânsito de algumas cidades do Acre. Um levantamento feito a partir de informações do Denatran, considerando os seis primeiros meses de 2026, aponta que Jordão e Santa Rosa do Purus estão entre os municípios com as menores frotas de veículos da Região Norte.

Sem acesso por estrada durante todo o ano, os moradores dependem principalmente dos rios e do transporte aéreo para entrar e sair dos municípios. Com isso, a necessidade de carros, motos e outros veículos terrestres acaba sendo menor quando comparada a localidades com maior integração rodoviária.

Jordão aparece na lista com 306 veículos registrados, ocupando a 8ª menor frota regional, enquanto Santa Rosa do Purus soma 334 veículos e fica na 11ª colocação entre as cidades com menos registros.

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Na outra ponta da lista está Afuá, no Pará, que possui a menor frota entre os municípios analisados, com apenas 14 veículos.

Conteúdo Original / Fonte: Acre News