Jordão terá novo mercado municipal e melhorias sanitárias em casas

Duas obras ultrapassam a marca de R$ 1 milhão

Contratos já foram assinados no município/Foto: Reprodução

O município de Jordão terá um novo mercado municipal e obras de melhorias sanitárias em residências. Os dois contratos já foram assinados e somam aproximadamente R$ 1,07 milhão.

A construção do mercado municipal está orçada em R$ 750 mil. O contrato prevê prazo de vigência de 310 dias, contado a partir da assinatura, realizada no dia 30 de julho.

A outra obra contempla melhorias sanitárias domiciliares, com investimento de R$ 318,9 mil. Nesse caso, a empresa contratada terá prazo de 156 dias para executar os serviços.

A publicação não informa quantas residências serão contempladas nem apresenta o cronograma detalhado das intervenções. Esses dados deverão constar nos projetos e documentos vinculados às contratações.

Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5), na página 134.