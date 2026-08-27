O acidente aconteceu na manhã da última terça-feira (25), na região do bairro Vila Acre

Lucas passou por cirurgia e teve alta do PS/Foto: Arquivo pessoal

O jovem Lucas Passone Cacau, de 21 anos, que teve o pé direito amputado durante uma colisão com um carro na Rodovia AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, no interior do Acre, teve alta do Pronto-Socorro na última quarta-feira (26).

A informação foi divulgada pelo g1. O acidente aconteceu na manhã da última terça-feira (25), na região do bairro Vila Acre. Com a força do impacto, ele foi arremessado para fora da pista e caiu em uma área de vegetação às margens da rodovia.

O acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima. No Pronto-Socorro, o jovem passou por uma cirurgia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento especializado.

Campanha solidária

Uma vaquinha solidária está arrecadando recursos para ajudar Lucas, que sofreu um grave acidente de trânsito e perdeu o pé. A campanha busca contribuir com as despesas necessárias da família durante o período de tratamento e recuperação.

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Segundo a divulgação da campanha, qualquer valor pode ser doado para auxiliar Lucas e seus familiares neste momento. A família também pede que a iniciativa seja compartilhada para alcançar mais pessoas.

As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix (68) 99996-9359, em nome de Adriana Silva.