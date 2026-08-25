Família busca apoio financeiro para custear despesas necessárias durante o tratamento de saúde; jovem perdeu o pé no acidente

Lucas sofreu um grave acidente/Foto: Reprodução

Uma vaquinha solidária está arrecadando recursos para ajudar Lucas, que sofreu um grave acidente de trânsito e perdeu o pé. A campanha busca contribuir com as despesas necessárias da família durante o período de tratamento e recuperação.

Segundo a divulgação da campanha, qualquer valor pode ser doado para auxiliar Lucas e seus familiares neste momento. A família também pede que a iniciativa seja compartilhada para alcançar mais pessoas.

As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix (68) 99996-9359, em nome de Adriana Silva.

A campanha reforça o pedido de solidariedade e agradece a todos que puderem contribuir ou compartilhar a publicação.