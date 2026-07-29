José da Silva dos Santos foi indiciado por ocultação de cadáver e também responderá por feminicídio

Segundo a família, o suspeito não aceitava o término do relacionamento. — Foto: Reprodução/Redes Sociais - Lilia Camargo

A Justiça decretou, nesta terça-feira (28), a prisão preventiva de José da Silva dos Santos, apontado como autor do feminicídio da jovem Reginária Bandeira da Silva, de 22 anos, conhecida como Bel. A decisão foi tomada durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco, após o suspeito passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (29) pela TV 5 Ecoacre.

Reginária, que tinha 22 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de mata na Estrada de Porto Acre, em Rio Branco. Ela estava desaparecida desde a madrugada de domingo (26).

José foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver após se apresentar espontaneamente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e confessar a autoria do crime. Com a conversão da prisão em preventiva, ele permanecerá detido enquanto a Polícia Civil avança nas investigações.

Segundo a apuração policial, Reginária teria sido morta por asfixia dentro da própria residência, na região do bairro Jorge Lavocat, após o suspeito supostamente não aceitar o fim do relacionamento. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata no km 15 da Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Imagens obtidas pela equipe de reportagem da TV 5 mostram momentos que fazem parte da investigação. Conforme o procedimento, Reginária voltou para casa por volta de 1h42 da madrugada de sábado (25), após sair para encontrar amigas. Dez minutos depois, o ex-namorado teria chegado ao imóvel para conversar com a vítima.

Ainda segundo a investigação, às 3h08 da madrugada, o suspeito deixou o local em um veículo. A polícia aponta que o corpo da jovem estaria no banco traseiro do carro naquele momento. Depois do crime, o homem teria levado o cadáver até a área onde foi localizado.

Com a prisão preventiva decretada, a Polícia Civil terá agora prazo de 10 dias para finalizar o inquérito. O suspeito deverá responder pelos crimes de ocultação de cadáver e feminicídio, cuja pena prevista pode chegar a 40 anos de prisão.

O veículo utilizado pelo investigado foi apreendido e deverá passar por perícia. A Polícia Civil também avalia solicitar a quebra do sigilo telefônico do suspeito para auxiliar no esclarecimento da dinâmica do crime.