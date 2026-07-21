Leandrinha desembarca no interior do Acre para gravações de filme

Influenciadora se junta à equipe de "A Estirada", que inicia filmagens em Cruzeiro do Sul no dia 3 de agosto

A influenciadora digital Leandrinha Du Art já está em Cruzeiro do Sul, onde participará das gravações do longa-metragem “A Estirada”, coprodução internacional que inicia sua etapa brasileira no Acre a partir do dia 3 de agosto. Além de influenciadora, Leandrinha também é fotógrafa, produtora de conteúdo, comunicadora e uma das principais ativistas do país na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+.

No filme, ela fará uma participação especial, integrando o elenco da produção que escolheu o Vale do Juruá como um dos principais cenários da história. A chegada da influenciadora marca mais uma etapa dos preparativos para o início das gravações em território acreano.

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As gravações no Acre têm início marcado para o dia 3 de agosto. Enquanto isso, a equipe liderada pelos diretores Sérgio de Carvalho e Pedro von Krüger, ao lado da produtora Karla Martins, conclui os preparativos para o começo das filmagens em território acreano.

A produção também já recebeu em Cruzeiro do Sul o ator boliviano Cristian Mercado e a atriz peruana Naamin Tomoycco, que dividem o elenco com os brasileiros Bruno Gagliasso e Adanilo. Antes de chegar ao Acre, parte das cenas foi registrada em Pucallpa, no Peru.

Além de áreas urbanas de Cruzeiro do Sul, a equipe também gravará cenas no Rio Crôa e na Aldeia Apiwtxa, localizada na Terra Indígena Ashaninka, no Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo. A escolha das locações busca valorizar a paisagem amazônica e a identidade cultural do Juruá, elementos que terão papel fundamental na construção da história.