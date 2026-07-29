Doações podem ser realizadas por meio da chave pix milagrepedroetiti@gmail.com

Mailza também fez um apelo para que a população participe da campanha/Foto: reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, se uniu à campanha solidária em prol dos irmãos Pedro e Tiago e fez um apelo para que a população acreana contribua com a arrecadação de recursos destinados ao tratamento dos meninos nos Estados Unidos.

Os irmãos foram diagnosticados com Distrofia Muscular de Cinturas (LGMDC2C), uma doença genética rara e progressiva. A família busca arrecadar R$ 5,2 milhões para custear a participação dos dois em um estudo clínico internacional, que representa uma esperança de tratamento e possível cura.

Ao lado da mãe dos meninos, Fabíola, a governadora destacou a importância da mobilização da sociedade e afirmou que o Estado também dará apoio à causa.

“E por isso nós estamos aqui, mobilizando toda a nossa população. O governo fará a participação dele, claro, que entende essa necessidade. É uma obrigação nossa auxiliar a nossa população em saúde, mas precisamos da sua ajuda”, disse.

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Mailza também fez um apelo para que a população participe da campanha com qualquer valor.

“Faça essa doação. O pouquinho que você puder doar é bem-vindo, vai ajudar a Fabiola e a sua família a ajudar o Pedro e o Tiago que tanto precisa da gente, são duas crianças brilhantes e que merecem viver e precisam nesse momento do nosso carinho e da nossa força Fé”, completou.

As doações podem ser realizadas por meio da chave pix milagrepedroetiti@gmail.com.