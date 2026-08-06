Mailza afirmou que os números representam uma conquista para a educação acreana

Mailza afirmou que os números representam uma conquista para a educação acreana/Foto: mailza.acre/Instagram

A governadora do Acre, Mailza Assis, participou nesta quinta-feira (6) das celebrações pelos 124 anos da Revolução Acreana, no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. Durante o evento, além de ressaltar a importância histórica da data, Mailza também comentou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira (5).

Em vídeo públicado em sua rede social, Mailza afirmou que os números representam uma conquista para a educação acreana.

“O Ideb foi divulgado ontem e eu tenho uma notícia maravilhosa para você. O Acre avançou nas três etapas de avaliação. Conseguimos nota 4 no ensino médio, maior resultado da nossa história. E 6,5 nos anos iniciais, o que garante a liderança na região norte. E nos anos finais, a nota 4,8, a segunda melhor nota da região”, disse.

A governadora afirmou ainda que, apesar dos resultados positivos, o estado precisa continuar investindo na área para ampliar os índices educacionais.

LEIA TAMBÉM: Educação do Acre avança no Ideb e registra melhor desempenho em 20 anos

“São números importantes, mas precisamos avançar ainda mais. A educação precisa ser uma prioridade e nós vamos trabalhar para isso”, completou.

Desempenho do Acre no Ideb

O Acre registrou avanço nos principais indicadores da educação básica e alcançou, em 2025, os melhores resultados desde a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2005. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC).

No ensino fundamental, o estado elevou a nota dos anos iniciais de 5,8 para 6,3 entre 2023 e 2025. Nos anos finais, o índice passou de 4,8 para 4,9. Já no ensino médio, o Ideb subiu de 4 para 4,2. Na rede pública estadual, os resultados também apresentaram crescimento: de 5,7 para 6,2 nos anos iniciais, de 4,7 para 4,8 nos anos finais e de 3,9 para 4 no ensino médio.