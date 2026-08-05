Educação do Acre avança no Ideb e registra melhor desempenho em 20 anos

Dados indicam recuperação da aprendizagem após os impactos provocados pela pandemia/Foto: Mardilson Gomes/SEE

O Acre registrou avanço nos principais indicadores da educação básica e alcançou, em 2025, os melhores resultados desde a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2005. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC).

No ensino fundamental, o estado elevou a nota dos anos iniciais de 5,8 para 6,3 entre 2023 e 2025. Nos anos finais, o índice passou de 4,8 para 4,9. Já no ensino médio, o Ideb subiu de 4 para 4,2. Na rede pública estadual, os resultados também apresentaram crescimento: de 5,7 para 6,2 nos anos iniciais, de 4,7 para 4,8 nos anos finais e de 3,9 para 4 no ensino médio.

Além do Ideb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) apontou melhora no desempenho dos estudantes acreanos. No 5º ano do ensino fundamental, as notas médias em Língua Portuguesa e Matemática aumentaram em relação à edição anterior.

No ensino médio, também houve avanço nas duas disciplinas. A única exceção foi a avaliação de Língua Portuguesa do 9º ano, que apresentou uma leve redução, enquanto Matemática registrou crescimento.

LEIA TAMBÉM: Projeto amplia materiais pedagógicos para inclusão de estudantes

Em todo o país, o Saeb avaliou cerca de 5,9 milhões de estudantes, distribuídos em mais de 73 mil escolas. Segundo o MEC, os dados indicam recuperação da aprendizagem após os impactos provocados pela pandemia e mostram avanço na qualidade da educação básica brasileira.

Conteúdo Original / Fonte: Ministério da Educação