Acre registra um dos preços do etanol mais caro do país, aponta ANP

Preço máximo encontrado para o litro do etanol foi de R$ 6,60

Em todo o Brasil, o preço médio do etanol caiu 0,99% na semana | Foto: Reprodução

O Acre registrou o litro do etanol hidratado mais caro, de acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A pesquisa foi realizada em 10 postos de combustíveis no Acre. O preço máximo encontrado para o litro do etanol foi de R$ 6,60, enquanto o menor valor registrado foi de R$ 4,65. Já o preço médio do combustível ficou em R$ 5,14.

Os dados, divulgados na última sexta-feira (24), mostram que o estado apresentou o maior preço máximo de revenda entre as unidades da federação.

Apesar de registrar o maior preço do país em um estabelecimento, o Acre também apresentou a maior queda percentual no preço médio do etanol entre todos os estados na comparação com a semana anterior.

LEIA TAMBÉM: Etanol dispara 25% no Acre e estado tem o combustível mais caro do Brasil

Em todo o Brasil, o preço médio do etanol caiu 0,99% na semana, passando de R$ 4,06 para R$ 4,02 por litro.

O combustível ficou mais barato em 15 estados e no Distrito Federal, aumentou em cinco estados e permaneceu estável em outras seis unidades da federação.