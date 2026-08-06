Moradores encerram protesto e liberam trecho da BR-364 no Acre

Moradores reivindicavam melhores condições para o ramal/Foto: reprodução

A manifestação realizada por moradores da região do Antimary na BR-364 chegou ao fim no final da tarde desta quinta-feira (6). O grupo havia bloqueado um trecho da rodovia entre Sena Madureira e Rio Branco desde a manhã, cobrando melhorias no ramal que atende as comunidades da região, pertencente ao município de Bujari.

O prefeito do Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, conhecido como Padeiro (PDT), esteve no local durante a mobilização e conversou com os manifestantes.

Durante o protesto, o trânsito ficou comprometido nos dois sentidos da BR-364, provocando filas de veículos. Os moradores reivindicavam melhores condições para o ramal, que enfrenta problemas de trafegabilidade e dificulta o deslocamento das famílias e o transporte da produção rural.

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Após o encerramento do protesto, o prefeito convidou representantes das comunidades para seguirem até a Prefeitura do Bujari, onde as reivindicações seriam discutidas.

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