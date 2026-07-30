30/07/2026
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Grupo solta fogos em homenagem a jovens mortos em assalto

Ação teria sido realizada por integrantes de um grupo e vídeos do momento passaram a circular em grupos

Por Redação ContilNet
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Grupo solta fogos em homenagem a jovens mortos em assalto

Fogos de artifício foram disparados na noite desta quarta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, como uma suposta homenagem a dois jovens mortos após uma tentativa de assalto a uma loja da Vivo, localizada no Centro da cidade. A ação teria sido realizada por integrantes de um grupo e vídeos do momento passaram a circular em grupos de WhatsApp e redes sociais.

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Em um dos áudios compartilhados, um homem aparece narrando o momento em que os fogos são lançados. “Escuta aí os fogos, é uma homenagem pros meninos”, diz, enquanto o barulho da queima é ouvido ao fundo.

Em outra publicação, uma mensagem acompanhava a homenagem: “Morre como homem. É o prêmio da guerra”.

Também circulou um vídeo com fotografias dos jovens, acompanhado de mensagens de despedida e saudade. Os dois morreram após serem baleados durante a ocorrência registrada no estabelecimento comercial.

Segundo as informações iniciais, os jovens teriam entrado na loja da Vivo para cometer um assalto quando houve uma troca de tiros. Um policial militar que estava no local reagiu à ação e atingiu os suspeitos, que morreram ainda dentro do estabelecimento.

A Polícia deve investigar as circunstâncias do caso e a origem das homenagens divulgadas nas redes sociais.

VEJA VÍDEO:

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