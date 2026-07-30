Ocupante de um veículo abandona um gato na via pública | Foto: reprodução

Um caso de maus-tratos contra um animal foi registrado nesta quinta-feira (30), no Acre. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ocupante de um veículo abandona um gato na via pública e, em seguida, o automóvel passa sobre a cabeça do animal.

Nas gravações, é possível ver o gato se debatendo no chão logo após ser atingido pelo veículo. A cena causou revolta entre moradores que divulgaram as imagens.

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As imagens também registram a placa do automóvel, o que poderá auxiliar na identificação do responsável pelo crime. O abandono e os maus-tratos a animais são crimes previstos na legislação brasileira e podem resultar em responsabilização criminal.