30/07/2026
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Crueldade: imagens mostram gato ser abandonado e atropelado

Cena causou revolta entre moradores que divulgaram as imagens

Por Redação ContilNetAtualizado
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Crueldade: imagens mostram gato ser abandonado e atropelado
Ocupante de um veículo abandona um gato na via pública | Foto: reprodução

Um caso de maus-tratos contra um animal foi registrado nesta quinta-feira (30), no Acre. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ocupante de um veículo abandona um gato na via pública e, em seguida, o automóvel passa sobre a cabeça do animal.

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Nas gravações, é possível ver o gato se debatendo no chão logo após ser atingido pelo veículo. A cena causou revolta entre moradores que divulgaram as imagens.

O abandono e os maus-tratos a animais são crimes previstos na legislação brasileira | Foto: Cedida

LEIA TAMBÉM: Acre sanciona novas leis de proteção para cães e gatos em situação de rua

Ocupante de um veículo abandona um gato na via pública/Foto: reprodução

As imagens também registram a placa do automóvel, o que poderá auxiliar na identificação do responsável pelo crime. O abandono e os maus-tratos a animais são crimes previstos na legislação brasileira e podem resultar em responsabilização criminal.

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