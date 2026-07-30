Investigado por homicídio em Rio Branco é preso em São Paulo

Investigação aponta que jovem pilotava a motocicleta usada na execução ocorrida em janeiro deste ano

DHPP do Acre afirma que o jovem não é apontado como o autor dos disparos, mas sim como o condutor da motocicleta. /Foto:PCAC

Seis meses após o assassinato de Rodscley Lúcio da Silva, registrado no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, a Polícia Civil do Acre (PCAC) conseguiu localizar e prender mais um investigado por envolvimento no crime. A captura ocorreu nesta quinta-feira (30), na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O preso, identificado pelas iniciais J.P.L.R., de 19 anos, era considerado foragido desde o homicídio e, segundo a investigação, deixou o Acre logo após o crime. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, cumprido com o apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil paulista.

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Conforme apurado pela DHPP do Acre, o jovem não é apontado como o autor dos disparos, mas sim como o condutor da motocicleta utilizada pelos criminosos durante a ação. O assassinato aconteceu no dia 12 de janeiro, quando Rodscley Lúcio da Silva estava dentro de uma loja de confecções no bairro Cadeia Velha. Na ocasião, dois homens chegaram ao local e a vítima foi atingida por vários tiros, morrendo ainda no estabelecimento.

As investigações também identificaram outro envolvido no caso. De acordo com a Polícia Civil, L.F.B. do N. é apontado como o responsável por efetuar os disparos que mataram Rodscley e já havia sido preso anteriormente.

Com a prisão de J.P.L.R., a Polícia Civil afirma avançar no esclarecimento do homicídio e na responsabilização dos suspeitos. O investigado permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais.