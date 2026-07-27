Com a confirmação da identidade e do paradeiro, pai e filho puderam conversar por chamada de vídeo. /Foto: reprodução

Um trabalho realizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) resultou na localização de um homem que estava desaparecido havia seis anos e possibilitou que ele voltasse a ter contato com a família. A ação foi conduzida pela Ouvidoria-Geral e pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), após um pedido de ajuda feito pelo filho de Gilmar Nunes da Silva, de 47 anos.

Morador de Goiânia (GO), Gustavo Douglas procurou o MPAC em 2026 em busca de informações sobre o paradeiro do pai. Segundo ele, o último contato entre os dois ocorreu no fim de 2020, quando Gilmar informou que estava no Acre. Desde então, a família não teve mais notícias e registrou o desaparecimento no Sistema Nacional de Localização de Pessoas Desaparecidas (Sinalid).

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A partir da solicitação, o MPAC iniciou um trabalho de levantamento de informações. O Núcleo de Apoio Técnico cruzou os dados apresentados pela família com registros policiais e identificou uma abordagem realizada na Estrada Transacreana que correspondia às características de Gilmar. Com essa pista, a Assessoria de Operações do núcleo realizou diligências na região para confirmar sua localização.

Ao mesmo tempo, a Ouvidoria-Geral analisou os elementos reunidos durante a investigação. A comparação de uma fotografia anexada ao procedimento permitiu confirmar que Gilmar estava na Vila Manoel Marques, localizada no km 14 da Estrada Transacreana, em Rio Branco.

Com a confirmação da identidade e do paradeiro, pai e filho puderam conversar por chamada de vídeo, marcando o primeiro contato entre os dois desde o desaparecimento, há seis anos.

De acordo com o MPAC, as providências agora seguem para comunicar oficialmente ao Sistema Nacional de Localização de Pessoas Desaparecidas que Gilmar foi encontrado. O órgão também pretende acionar a rede de assistência social de Rio Branco para auxiliar na organização do reencontro presencial entre ele e seus familiares.