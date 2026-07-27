As drogas foram localizadas com o auxílio dos cães farejadores da Polícia Federal

Skunk foi apreendido em encomenda nos Correios/Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu cerca de 1,736 kg de skunk durante uma fiscalização de rotina realizada em uma unidade dos correios nesta segunda-feira (27). A ação contou com participação de cães farejadores.

As drogas foram localizadas com o auxílio dos cães farejadores da Polícia Federal dentro de uma encomenda postal declarada como rapadura.

Após a inspeção, os policiais constataram que o pacote continha o entorpecente.

A droga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária, que darão continuidade às investigações para identificar os responsáveis.