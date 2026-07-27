27/07/2026
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PF apreende quase 2 kg de skunk escondidos em encomenda nos Correios

As drogas foram localizadas com o auxílio dos cães farejadores da Polícia Federal

Por Redação ContilNet 27/07/2026 às 13:19
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PF apreende quase 2 kg de skunk escondidos em encomenda nos Correios
Skunk foi apreendido em encomenda nos Correios/Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu cerca de 1,736 kg de skunk durante uma fiscalização de rotina realizada em uma unidade dos correios nesta segunda-feira (27). A ação contou com participação de cães farejadores.

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As drogas foram localizadas com o auxílio dos cães farejadores da Polícia Federal dentro de uma encomenda postal declarada como rapadura.

A ação contou com a participação de cães farejadores

A ação contou com a participação de cães farejadores/Foto: Polícia Federal

Após a inspeção, os policiais constataram que o pacote continha o entorpecente.

A droga foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de polícia judiciária, que darão continuidade às investigações para identificar os responsáveis.

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