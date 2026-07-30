MPF abre inscrições para seleção de estagiários no Acre com bolsa de R$ 1,3 mil

Estudantes de graduação interessados em estagiar no Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever no 2º Processo Seletivo Unificado de Estágio 2026. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (30) e seguem até o dia 16 de agosto, exclusivamente pela internet, para formação de cadastro de reserva na Procuradoria da República no Acre (PR/AC).
As oportunidades são destinadas a acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação – Suporte Técnico. O edital também contempla estudantes de áreas correlatas, como Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.
Os estagiários selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1,3 mil, além dos benefícios previstos no edital.
Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF e não estar cursando o último semestre da graduação na data da admissão.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva on-line, prevista para o dia 30 de agosto. Os candidatos ao curso de Direito aprovados nessa fase também farão uma prova discursiva presencial, marcada para o dia 27 de setembro.
O processo tem como objetivo formar cadastro de reserva para futuras convocações de estagiários na unidade do MPF no Acre.