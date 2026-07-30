MPF abre inscrições para seleção de estagiários no Acre com bolsa de R$ 1,3 mil

Cadastro de reserva contempla estudantes de diversas áreas; inscrições seguem até 16 de agosto

Para participar, o candidato deverá estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF

Estudantes de graduação interessados em estagiar no Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever no 2º Processo Seletivo Unificado de Estágio 2026. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira (30) e seguem até o dia 16 de agosto, exclusivamente pela internet, para formação de cadastro de reserva na Procuradoria da República no Acre (PR/AC).

As oportunidades são destinadas a acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação – Suporte Técnico. O edital também contempla estudantes de áreas correlatas, como Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

Os estagiários selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1,3 mil, além dos benefícios previstos no edital.

Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF e não estar cursando o último semestre da graduação na data da admissão.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em uma prova objetiva on-line, prevista para o dia 30 de agosto. Os candidatos ao curso de Direito aprovados nessa fase também farão uma prova discursiva presencial, marcada para o dia 27 de setembro.

O processo tem como objetivo formar cadastro de reserva para futuras convocações de estagiários na unidade do MPF no Acre.