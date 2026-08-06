“Orgulho de nossas origens”, diz Gladson sobre 124 anos da Revolução Acreana

Ex-governador lembrou a bravura dos acreanos e comemorou os 124 anos do início da revolução

Camelí ressaltou o orgulho de suas raízes e prestou homenagem aos homens e mulheres que participaram da luta./ Foto: Diego Gurgel/Secom

O ex-governador do Acre, Gladson Camelí, usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para homenagear o estado pelos 124 anos da Revolução Acreana. Em publicação, ele destacou a importância histórica da data e enalteceu a coragem dos acreanos que lutaram pela anexação do território ao Brasil.

Na mensagem, Camelí ressaltou o orgulho de suas raízes e prestou homenagem aos homens e mulheres que participaram da luta iniciada em 6 de agosto de 1902.

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“Hoje, 6 de agosto, a gente relembra a bravura, a coragem e a determinação dos acreanos que lutaram para serem brasileiros, dos acreanos que, assim como eu, têm muito orgulho de suas origens”, escreveu.

O ex-governador também lembrou que a data marca o início da revolução liderada por Plácido de Castro, movimento que teve papel decisivo para a incorporação do Acre ao território brasileiro.

“A data de 6 de agosto de 1902 marca o início da luta travada por um grupo, liderado por Plácido de Castro, pela autonomia do Acre, território até então disputado entre Bolívia e Brasil, o que resultou na anexação do Acre ao Brasil.”

Ao final da publicação, Gladson Camelí celebrou a data com uma mensagem de exaltação ao estado: “Viva o Acre!”.

Veja a publicação: