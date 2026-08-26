Máquina cedida pelo Deracre fica meses parada em Tarauacá

Máquina estaria parada há meses às margens da BR-364. — Foto: Reprodução

O ContilNet recebeu, ainda na manhã desta quarta-feira (26), uma denúncia informando que uma máquina cedida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) estaria parada há meses em um barreiro às margens da BR-364, em Tarauacá.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o prefeito do município, Rodrigo Damasceno, que explicou que a máquina apresentou um problema mecânico e não está funcionando.

Segundo o gestor, o equipamento permanece no local porque a Prefeitura aguarda a chegada de uma prancha para realizar o transporte da máquina de volta ao Deracre.

“A máquina está com um problema que não temos como resolver aqui! Ela está aguardando a nossa prancha chegar para levar ela de volta ao DERACRE”, afirmou o prefeito.

Damasceno também informou que o órgão estadual já foi comunicado sobre a situação. “Inclusive já comunicamos o órgão”, declarou.

Questionado sobre o funcionamento do equipamento, o prefeito reforçou que a máquina está inoperante. “Ela não tá funcionando”, disse.

Além da máquina cedida pelo Deracre, outro equipamento pertencente ao município também estaria parado no mesmo local. A permanência dos maquinários no barreiro havia levantado questionamentos sobre a utilização, conservação e manutenção dos equipamentos públicos.

A resposta do prefeito, no entanto, trata especificamente da máquina pertencente ao Deracre. Não foram informados, até o momento, detalhes sobre a situação do equipamento pertencente ao município, nem sobre eventuais licenças e autorizações relacionadas à retirada de material no local.