Mulher vítima de facadas volta a sofrer ameaças e marido é preso

Policiais realizaram a prisão por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar

A vítima também relatou que já teria sido agredida anteriormente pelo homem / Foto: Reprodução

Um homem foi preso pela Polícia Militar no sábado (19), no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, após ser acusado pela própria companheira de fazer ameaças contra ela.

Segundo o relato da mulher aos policiais, os dois estão juntos há cerca de seis anos. Ela afirmou que as ameaças começaram aproximadamente uma semana antes da prisão e estariam relacionadas a ciúmes. Durante uma discussão, conforme contou à PM, o companheiro teria dito que atentaria contra a vida dela.

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A vítima também relatou que já teria sido agredida anteriormente pelo homem e que, em uma ocasião, sofreu seis golpes de faca. De acordo com ela, as ameaças mais recentes aconteceram enquanto os dois filhos do casal, de 3 anos e 2 meses, estavam no local.

Após ouvir a versão apresentada pela mulher, os policiais realizaram a prisão por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O homem foi algemado durante a abordagem.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias e apurar as denúncias apresentadas pela vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Juruá Online