“Ninguém vai substituir o Lula”, diz Mourão ao falar sobre sucessão presidencial

Presidente municipal do PT em Rio Branco afirmou que ainda é cedo para discutir nomes

Lula em agenda no Acre/Foto: ContilNet

O presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rio Branco, Thiago Mourão, afirmou que não acredita na existência de um sucessor capaz de “substituir” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa presidencial. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet.

Ao comentar o cenário para a eleição presidencial de 2026 e a possibilidade de outros nomes assumirem o protagonismo dentro do campo político de Lula, Mourão afirmou que o debate ainda é prematuro e defendeu que a trajetória do petista é única.

“Eu acho que é cedo ainda para a gente pensar em quem seria um provável substituto para ele. E digo mais: não existe substituto do presidente Lula, não. Uma pessoa que vai ser igual ao presidente Lula, eu acho que não existe”, declarou.

Para o dirigente petista, a força política de Lula está ligada à capacidade de articulação, à construção de alianças e à criação de programas que, segundo ele, marcaram a história do país.

“Muito por conta de todos os ideais, toda essa articulação política que ele conseguiu consolidar, de fazer e de trazer programas novos”, afirmou.

Durante a entrevista, Mourão citou como exemplo ações recentes anunciadas pelo governo federal e destacou o programa Move Brasil, que, segundo ele, representa uma iniciativa inédita ao permitir financiamento de veículos para trabalhadores de aplicativos.

“Esses dias ele lançou aquele programa Move Brasil, que é para fazer financiamento de carros e motos para os motoristas de aplicativo. Cara, isso nunca foi visto na história. Onde já se viu o governo federal financiar carro para o pessoal, para os motoristas de aplicativo trabalharem?”, disse.

O presidente municipal do PT também ressaltou a expansão do trabalho por aplicativos como fonte de renda para milhares de brasileiros.

“Hoje é uma profissão consolidada. Em qualquer lugar que você vai, você tem motorista de Uber, de 99, entregador de iFood. São pessoas que sobrevivem desse trabalho e vivem muito bem. Às vezes têm outro emprego, mas ampliam a renda com aquilo ali”, afirmou.

Assista a entrevista na íntegra: