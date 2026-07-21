21/07/2026
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“No Acre, pessoas estão mudando de partido como se muda de roupa”, diz Mourão

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet

Por Matheus Mello, ContilNet 21/07/2026 às 15:10
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“No Acre, pessoas estão mudando de partido como se muda de roupa”, diz Mourão
Mourão durante entrevista ao Em Cena/Foto: Orna AudioVisual

O presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rio Branco, Thiago Mourão, criticou o movimento de troca constante de partidos por parte de políticos e afirmou que, no Acre, algumas pessoas têm mudado de legenda por estratégia eleitoral, sem necessariamente manter uma identidade política.

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A declaração foi feita durante entrevista ao programa Em Cena, do ContilNet, ao comentar a necessidade de diálogo entre diferentes grupos políticos e a formação de alianças para as eleições.

Segundo Mourão, a política exige capacidade de conversar com pessoas que pensam diferente, mas sem abrir mão de princípios e posições ideológicas.

“É natural esses movimentos de você conseguir agregar mais pessoas, independente de qual partido venha, desde que você consiga consolidar e achar meios para que a gente consiga ter a mesma língua”, afirmou.

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Na sequência, o dirigente petista fez uma crítica direta ao que classificou como mudanças partidárias motivadas apenas por interesses eleitorais.

“Você precisa ter uma posição política, você precisa ter uma ideologia que consolide o que você está falando. Você não pode mudar, como acontece muito, as pessoas trocam de partido hoje como se fosse trocar de roupa”, disse.

Para Mourão, as mudanças de legenda durante a chamada janela partidária muitas vezes são feitas levando em conta apenas cálculos eleitorais e chances de vitória.

“Essa janela partidária, as pessoas mudam por uma conveniência que existe. E é fazendo cálculo de voto. Isso é um absurdo. Você precisa ter um posicionamento político”, declarou.

Assista a entrevista na íntegra:

VÍDEO:

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