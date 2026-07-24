Nova linha de crédito permite renegociação de dívidas rurais

Produtores poderão solicitar a renegociação até 12 de novembro/Foto: attasit_saentep/ Adobe Stock

O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou uma nova linha de crédito que permitirá a produtores rurais e cooperativas renegociarem dívidas do setor agropecuário. A medida atende à Medida Provisória nº 1.376 e faz parte do pacote do governo federal para apoiar produtores afetados por perdas entre 2019 e 2025.

Poderão aderir agricultores do Pronaf, produtores do Pronamp, demais produtores rurais e cooperativas. Para participar, será necessário comprovar perdas em pelo menos duas safras no período, com redução mínima de 30% da renda da atividade.

Os financiamentos terão limite de até R$ 400 mil para o Pronaf, R$ 2 milhões para o Pronamp e R$ 4 milhões para os demais produtores. As taxas de juros serão de 6% ao ano, 9% ao ano e 12% ao ano, respectivamente, com prazo de pagamento de até oito anos.

Produtores que registraram perdas em três ou mais safras e redução mínima de 40% da renda terão condições especiais.

LEIA TAMBÉM: Produção agropecuária do Acre deve gerar R$ 1,3 bilhão em 2026, diz Mapa

A linha poderá ser utilizada para renegociar operações de custeio, investimento, comercialização, industrialização e Cédulas de Produto Rural (CPRs), inclusive dívidas já renegociadas ou em atraso, desde que atendam aos critérios do programa.

Os produtores poderão solicitar a renegociação até 12 de novembro.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil