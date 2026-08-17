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Nova onda polar chega ao Acre e vai derrubar temperaturas, diz Friale

Temperaturas mínimas poderão variar entre 17°C e 20°C

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Nova onda polar chega ao Acre e vai derrubar temperaturas, diz Friale
Temperaturas mínimas poderão variar entre 17°C e 20°C/Foto: reprodução

Uma nova massa de ar polar deve chegar ao Acre nesta quinta-feira (20) e provocar uma leve queda nas temperaturas durante as noites seguintes. A previsão é do meteorologista Davi Friale, publicada no site O Tempo Aqui.

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Esta será a nona onda polar a alcançar o estado em 2026. Apesar da mudança nas condições do tempo, a previsão não indica ocorrência de friagem, já que a intensidade do fenômeno será fraca.

Os efeitos devem ser percebidos principalmente entre sexta-feira (21) e domingo (23), quando as temperaturas mínimas poderão variar entre 17°C e 20°C em Rio Branco, Brasileia e nos demais municípios.

A entrada do ar polar também deve alterar a direção dos ventos a partir de quinta-feira. Eles deverão soprar predominantemente de sudeste, com variações de sul e leste, mantendo intensidade entre fraca e calma, mas com possibilidade de rajadas moderadas.

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Em relação à umidade do ar, os índices devem permanecer entre 30% e 45% nas regiões leste e sul do Acre. No centro do estado e no Vale do Juruá, a previsão aponta percentuais entre 40% e 55%.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui
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