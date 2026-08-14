El Niño “muito forte” ameaça o Acre com seca severa e risco de crise hídrica até 2027

Diante desse cenário, a orientação aos municípios é de alerta

El Niño se intensifica nos próximos meses/Foto: Juan VIcent Diaz

Com a chegada do período mais crítico do verão amazônico, o governo do Estado e as defesas civis intensificam o monitoramento e as orientações à população. O coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil Estadual, alertou que os impactos da estiagem devem se intensificar nos próximos meses, com foco em setembro e outubro, período em que o fenômeno El Niño ganha força.

De acordo com o coronel Batista, o fenômeno tem uma probabilidade maior de atuação a partir de setembro. “As consequências vão ser justamente esse aumento das temperaturas na nossa região e a redução do nível das chuvas”, explicou.

Embora agosto ainda registre chuvas pontuais que trazem umidade passageira ao solo, a preocupação das autoridades recai sobre o final do ano.

“O que se mostra o cenário, é que além de que nós estamos passando por um período de seca, que é agora de agosto e setembro, há uma possibilidade muito grande, mais de 90%, do fenômeno El Niño estar bastante forte no mês de outubro e novembro. O El Niño traz a redução de chuvas, não é que não possa ocorrer chuvas pontuais, mas ele traz redução de chuvas”, destacou.

“Esse é o cenário que se mostra para os meses de outubro e novembro, que é um mês que já começam aquelas chuvas já torrenciais no estado. Essa é a nossa preocupação como Defesa Civil, essa redução brusca da precipitação pluviométrica ali para outubro e novembro e passando para 2027”, continuou Batista.

Diante desse cenário, a orientação aos municípios é de alerta, reforçada por um decreto recente que abrange 24 cidades acreanas. Com o calor intenso previsto, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada à saúde e à hidratação.

O coronel Batista reforça a restrição de atividades físicas sob sol forte: “Não fazer atividade física nesse horário das 10 horas até as 16 horas, nos locais abertos, tem que ter essa preocupação de beber bastante água”, disse.

No combate aos incêndios florestais, o trabalho preventivo começou de forma antecipada. Segundo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ampliou a atuação direta com bases em 11 municípios neste ano, acumulando mais de 6 mil orientações e atendimentos a focos de calor.

El Niño mais forte desde 1950

A nova previsão da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indica um cenário de forte aquecimento das águas do Pacífico, com probabilidade igual ou superior a 90% de ocorrência de um El Niño Muito Forte nos trimestres SET-OUT-NOV (SON), OUT-NOV-DEZ (OND) e NOV-DEZ-JAN (NDJ).

Segundo a NOAA, há 69% de probabilidade de que este El Niño seja o mais intenso já registrado desde 1950, com possibilidade de as temperaturas das águas do Pacífico atingirem anomalia igual ou superior a 2,5 °C.

Decretos de emergência por conta da seca

O governo do Acre decretou situação de emergência devido ao cenário de seca severa e da iminente possibilidade de desabastecimento de água em todo o estado. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (3) e tem validade de 180 dias. O decreto determina uma série de ações para prevenir e mitigar os impactos da estiagem, que pode ser agravada pela intensificação do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre do ano.

LEIA: Mailza decreta situação de emergência em todo Acre por risco de crise hídrica

A Prefeitura de Rio Branco declarou situação de emergência nas áreas do município afetadas pela estiagem. A medida terá validade de 180 dias e foi oficializada em decreto publicado na edição da última terça-feira (11) do Diário Oficial.

A decisão ocorre diante da redução das chuvas e da queda no nível e na vazão do Rio Acre e de seus afluentes. Igarapés, nascentes, poços e pequenos reservatórios também apresentam diminuição da disponibilidade de água, situação que começa a comprometer o abastecimento humano, a criação de animais e atividades produtivas.

O cenário vem atingindo principalmente comunidades rurais e setores como agricultura familiar, pecuária e pesca artesanal. A estiagem também pode afetar o funcionamento de escolas, unidades de saúde e outros serviços essenciais nas regiões mais vulneráveis.