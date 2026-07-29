Entrega de 80 cestas básicas para famílias acompanhadas pelo Cras/Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com a Legião da Boa Vontade (LBV), realizou nesta quarta-feira (29), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Sobral, a entrega de 80 cestas básicas para famílias acompanhadas pela unidade.

A ação contou com a presença da primeira-dama Roberta Lins, que destacou a importância das parcerias para ampliar o alcance das políticas públicas e garantir mais dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a primeira-dama, iniciativas como essa demonstram que o trabalho desenvolvido pela assistência social é fortalecido quando conta com o apoio de instituições comprometidas com o bem-estar da população.

“A Secretaria de Assistência Social está sempre aberta a essas parcerias, e a LBV é uma grande parceira. Hoje, 80 famílias estão recebendo cestas básicas e, para nós, é uma grande alegria fazer essa entrega e ver no rosto da população a felicidade e o benefício que isso vai trazer para cada família”, destacou a primeira-dama.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Alysson Bestene em fortalecer a rede de proteção social por meio da atuação conjunta com entidades que já desenvolvem um importante trabalho junto às comunidades.

“O poder público, muitas vezes, não consegue chegar sozinho a todos os lugares. As entidades parceiras cumprem um papel essencial nesse atendimento. A LBV desenvolve um trabalho importante na região da Sobral e essa entrega representa mais um benefício chegando diretamente às famílias que mais precisam”, afirmou o secretário.

Representando a Legião da Boa Vontade, o gestor social Pedro Nava explicou que a instituição atua há mais de 76 anos no Brasil e, no Acre, desenvolve ações sociais desde a década de 1980. Atualmente, a entidade mantém um Centro Comunitário de Assistência Social em Rio Branco e realiza atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Segundo ele, além das 80 cestas entregues no CRAS Sobral, a campanha emergencial de inverno beneficiará outras comunidades da capital, totalizando mais de 360 cestas básicas distribuídas em diferentes regiões de Rio Branco.

“A LBV atua em parceria com a assistência social para ajudar as famílias a superarem a situação de vulnerabilidade. Nosso objetivo é fortalecer essas famílias para que conquistem autonomia, sempre complementando o trabalho desenvolvido pela rede socioassistencial do município”, explicou Pedro.

Uma das beneficiadas pela ação, Maria das Dores, agradeceu o apoio recebido e destacou o acolhimento oferecido pela equipe do CRAS.

“Hoje eu não estou trabalhando, então toda ajuda é muito bem-vinda. Agradeço essa parceria e o carinho com que somos recebidos aqui. É um lugar que realmente acolhe quem precisa e faz a gente se sentir respeitado”, disse Maria.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em promover ações voltadas à segurança alimentar e ao fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

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Conteúdo Original / Fonte: Ascom