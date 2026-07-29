Evento será realizado no dia 08 de agosto, a partir das 20h, no Maison Pojo

Evento será realizado no dia 08 de agosto, a partir das 20h, no Maison Pojo/Foto: reprodução

Depois de anos sem acontecer, um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Cruzeiro do Sul está de volta. O Baile do Havaí retorna em uma nova edição, trazendo uma estrutura totalmente planejada, organização reforçada e uma proposta de proporcionar uma experiência diferenciada ao público.

O evento será realizado no dia 08 de agosto, a partir das 20h, no Maison Pojo, e contará com ingressos limitados, garantindo mais conforto, segurança e qualidade para quem participar.

A festa é organizada pela Evolution Produções e Eventos e reunirá atrações de destaque, incluindo artistas que vêm diretamente de Rio Branco, como Rafael da Levada e Los Padres, além de Theo Linns, prometendo uma noite com muito swing, axé, pagode, forró, piseiro e grandes sucessos.

Segundo a organização, a proposta é resgatar a tradição do Baile do Havaí, oferecendo uma estrutura bem organizada, decoração temática e um ambiente preparado para receber o público com conforto e segurança.

Os ingressos do primeiro lote já estão à venda por R$ 50, e as mesas para quatro pessoas custam R$ 190. As vagas são limitadas.

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (68) 99261-8868.