Pela primeira vez, filha de Ana Maria Braga revela o que levou ao fim do casamento

Mariana Maffeis afirmou que a falta de parceria e o comodismo foram decisivos para o fim do relacionamento

Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, voltou a falar sobre sua vida pessoal. /Foto: reprodução

Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, voltou a falar sobre sua vida pessoal e revelou os desafios que enfrentou em seus relacionamentos. Em um vídeo publicado na última quinta-feira (23), em seu canal no YouTube, Cozinhadesrikrsna, a professora de yoga abriu o coração sobre os términos de seus casamentos e os aprendizados que tirou dessas experiências.

Aos 43 anos e solteira desde o fim do casamento com o colombiano Badarik González, Mariana afirmou que um dos principais motivos para o rompimento foi a falta de parceria e o comportamento acomodado do então companheiro.

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Durante o relato, ela contou que essa situação não foi um caso isolado. Segundo Mariana, o mesmo padrão acabou se repetindo em outras relações ao longo da vida. Ela explicou que já havia vivido uma experiência semelhante no casamento com o pai de suas duas filhas mais velhas e ressaltou que, apesar da dor provocada pelo fim da relação, tomar a decisão de seguir outro caminho também representou um processo de libertação.

A professora destacou ainda que o aprofundamento nos estudos e na prática da yoga teve papel fundamental em sua mudança de perspectiva. Ela explicou que, com o passar dos anos, percebeu que já não conseguia enxergar o companheiro como alguém com quem pudesse continuar construindo a vida. Para Mariana, o comodismo demonstrado pelo parceiro acabou tornando a convivência inviável.

No vídeo, ela afirmou que esse comportamento voltou a aparecer em outro relacionamento, embora de maneira diferente. Sem mencionar nomes, disse que novamente percebeu um processo de acomodação por parte do companheiro, algo que considera um padrão recorrente em sua trajetória afetiva. Além de Badarik González, Mariana também foi casada com Paschoal Feola.

Mariana também comentou um episódio envolvendo um dos ex-maridos e a exposição dos filhos na internet. Segundo ela, o antigo companheiro proibiu que as crianças aparecessem nos vídeos publicados em seu canal no YouTube. Atualmente, a professora costuma compartilhar conteúdos sobre o cotidiano da família, receitas inspiradas na culinária indiana e aspectos de seu estilo de vida.

Mãe de quatro filhos, Joana, de quinze anos, Maria, de doze, Varuna, de cinco, e Hima, de dois, Mariana vive longe dos holofotes. Ela mora na zona rural de Botucatu, no interior de São Paulo, onde adotou uma rotina voltada ao contato com a natureza. No dia a dia, prioriza um estilo de vida mais simples, valorizando a convivência ao ar livre e limitando o uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças.