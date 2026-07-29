PM contará com policiais militares da reserva, que integrarão o sistema de monitoramento por câmeras. — Foto: ContilNet

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata , destacou nesta quarta-feira (29), durante coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que a corporação preparou um esquema especial de segurança para a Cavalgada e a Expoacre 2026. Segundo ela, o objetivo é assegurar que a população possa participar dos eventos com tranquilidade e sensação de segurança.

De acordo com a comandante, embora a Expoacre seja um evento tradicional no estado, o planejamento é revisado anualmente para atender às necessidades específicas de cada edição.

“A principal preocupação da Polícia Militar é garantir que o cidadão acreano participe de uma festa bonita, com sensação de segurança e sem contratempos. Mas, se precisar, a Polícia Militar estará pronta para prestar todo o apoio necessário”, afirmou.

Para reforçar a operação deste ano, a PM contará com policiais militares da reserva, que integrarão o sistema de monitoramento por câmeras. A medida permitirá que o efetivo empregado nas ruas seja mantido, sem comprometer o policiamento nas demais regiões da capital.

Segundo a comandante, os militares que integram o Corpo de Militares da Reserva Voluntária atuarão diretamente no acompanhamento das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas ao longo da Cavalgada e no Parque de Exposições. Além disso, policiais militares que estiverem em horário de folga também poderão ser empregados na operação.

Outro destaque apresentado pela comandante é a ampliação das funcionalidades do sistema de videomonitoramento. Além das câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, que auxiliam na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto, o sistema também será utilizado para identificar pessoas desaparecidas, permitindo que as equipes atuem de forma mais rápida em casos registrados durante o evento.

A comandante também anunciou que, durante toda a programação da Expoacre, a Patrulha Maria da Penha realizará ações preventivas e de orientação ao público. A iniciativa integra a campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher.

“Além de todo o policiamento ostensivo, teremos equipes da Patrulha Maria da Penha no parque desenvolvendo ações de conscientização e prevenção, aproveitando o período do Agosto Lilás para reforçar essa importante pauta”, explicou.

Na área do trânsito, a Polícia Militar também manterá operações de fiscalização durante a realização da feira. Entre elas está a Operação Álcool Zero, que será realizada tanto nas proximidades do Parque de Exposições quanto em outros pontos estratégicos de Rio Branco, com o objetivo de coibir a combinação de álcool e direção e aumentar a segurança nas vias da capital.

As ações fazem parte do Planejamento Integrado Operacional coordenado pela Sejusp, que reúne as forças de segurança estaduais para garantir a realização da Cavalgada e da Expoacre 2026 com reforço no policiamento, monitoramento por tecnologia e operações preventivas.