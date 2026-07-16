Todo o entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Rosa do Purus, onde foram adotados os procedimentos legais. /Foto: Asscom/PMAC

Uma fiscalização realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) no aeródromo de Santa Rosa do Purus resultou na apreensão de 47 tabletes de maconha escondidos dentro de duas sacas de ração para cachorro. A ação ocorreu na quarta-feira (15) e foi conduzida por equipes do 8º Batalhão.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que uma carga de entorpecentes estaria sendo transportada em uma caixa de papelão em uma aeronave que fazia a rota entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

LEIA TAMBÉM: Polícia Militar apreende drogas e armas de fogo em Santa Rosa do Purus

Com base nas informações recebidas, os policiais seguiram até o aeródromo e aguardaram a chegada da aeronave. Durante a fiscalização, localizaram uma caixa com as características informadas na denúncia. No interior da embalagem estavam duas sacas de ração para cachorro que escondiam 47 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 463 gramas da droga.

Durante as diligências, os militares constataram que a encomenda havia sido despachada em Manoel Urbano e que o frete foi pago por meio de uma transferência via Pix. Os policiais também tentaram contato com o número de telefone informado na embalagem, mas a ligação foi encerrada assim que o destinatário percebeu que se tratava da Polícia Militar.

Todo o entorpecente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Rosa do Purus, onde foram adotados os procedimentos legais. As investigações terão continuidade para identificar os responsáveis pelo envio e pelo recebimento da droga.

A apreensão reforça o trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado pelas forças de segurança, especialmente nas rotas aéreas utilizadas para o transporte de cargas destinadas aos municípios de difícil acesso no interior do Acre.