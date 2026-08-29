DCORE pediu à Justiça a prisão preventiva do homem apontado como responsável pelo atropelamento

Fernando morreu no sábado (22) — Foto: Reprodução

A investigação sobre a morte do entregador Fernando Bossons Araújo, de 31 anos, avançou em Rio Branco. A Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), da Polícia Civil do Acre, identificou o homem suspeito de atropelar e matar o trabalhador durante uma fuga após um assalto.

Fernando morreu na manhã do sábado (22), no Pronto-Socorro de Rio Branco, após não resistir aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro roubado. Ele estava internado em estado gravíssimo desde a noite da terça-feira (18).

De acordo com o site Acre News, nesta sexta-feira (29), os investigadores solicitaram à Justiça a prisão preventiva do suspeito. O nome dele, porém, não foi divulgado pela Polícia Civil.

O crime aconteceu na noite do dia 18, na região do bairro Vitória. Fernando foi atropelado na rua Boaventura por um veículo que havia sido roubado momentos antes de um motorista de aplicativo.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o carro avança sobre a via e atinge o entregador. Após o atropelamento, o suspeito fugiu do local.

De acordo com as investigações, antes de atingir Fernando, o criminoso teria deixado um comparsa em casa. A apuração também aponta que o veículo roubado teria como destino final a Bolívia.

A investigação foi coordenada pelo delegado Ivens Dixon, titular da DCORE. Segundo a Polícia Civil, os investigadores reuniram elementos e provas que permitiram identificar o suspeito e embasar o pedido de prisão preventiva apresentado à Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Acre News