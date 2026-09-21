Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo do Saerb; confira

Relação completa dos convocados e a classificação estão disponíveis no anexo do edital

Os candidatos deverão comparecer à sede do Saerb | Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), convocou os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2026 para a etapa de apresentação de documentos e procedimentos admissionais. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (21).

Os candidatos deverão comparecer à sede do SAERB, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 325, no Centro, no antigo Mira Shopping, entre esta segunda-feira (21) e sexta-feira (25). O atendimento será realizado das 8h às 13h, no horário local.

Para efetivar a admissão, será necessário apresentar documentos como identidade, CPF, PIS/PASEP, comprovante de residência, quitação eleitoral e militar, certidões de nascimento ou casamento, comprovante de escolaridade e registros profissionais, quando exigidos para o cargo.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura leva Programa Saúde na Escola ao Polo Benfica

Candidatos que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) também deverão apresentar laudo médico original com a indicação da espécie e do grau da deficiência, conforme as regras previstas no edital.

A relação completa dos convocados e a classificação estão disponíveis no anexo do edital. Quem não comparecer dentro do prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida poderá perder o direito à contratação, sendo chamado o próximo candidato conforme a ordem de classificação.

Confira a convocação: