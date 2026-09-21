23/09/2026
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Acre aparece entre os estados com menor chance de nascimento no Brasil

Mapa estima a probabilidade de uma pessoa nascer em cada estado

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Gravidez de gêmeos: por que saber se bebês dividem a placenta é importante
Com 0,39%, o Acre ocupa uma das últimas posições no mapa. — Foto: Reprodução

Se uma pessoa fosse escolhida aleatoriamente entre os habitantes do Brasil, a chance de ela ter nascido no Acre seria de apenas 0,39%, segundo publicação do perfil Mundo e Capitais. O índice coloca o Acre entre as menores probabilidades do país, à frente apenas de Amapá (0,35%) e Roraima (0,30%).

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O perfil publicou um mapa mostrando como a população brasileira se distribui entre as 27 unidades da Federação. A estimativa considera que a probabilidade de uma pessoa nascer em determinado estado acompanha proporcionalmente o tamanho da população daquele local.

No outro extremo está São Paulo, que concentra a maior parcela da população brasileira e aparece com 21,63% de probabilidade. Na sequência estão Minas Gerais, com 10,03%, Rio de Janeiro, com 8,11%, e Bahia, com 6,99%.

A diferença entre os extremos chama atenção: a estimativa para São Paulo é mais de 55 vezes maior que a registrada para o Acre.

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Onde o Acre aparece

Com 0,39%, o Acre ocupa uma das últimas posições no mapa. Entre os estados da região Norte, o percentual também varia bastante.

O Pará aparece com 4,07%, enquanto o Amazonas registra 2,01%. Rondônia tem 0,74%, Tocantins, 0,71%, Amapá, 0,35%, e Roraima, 0,30%.

Confira os percentuais:

  • São Paulo: 21,63%
  • Minas Gerais: 10,03%
  • Rio de Janeiro: 8,11%
  • Bahia: 6,99%
  • Paraná: 5,56%
  • Rio Grande do Sul: 5,28%
  • Pernambuco: 4,49%
  • Ceará: 4,34%
  • Pará: 4,07%
  • Santa Catarina: 3,79%
  • Goiás: 3,46%
  • Maranhão: 3,30%
  • Amazonas: 2,01%
  • Paraíba: 1,95%
  • Espírito Santo: 1,93%
  • Mato Grosso: 1,80%
  • Rio Grande do Norte: 1,62%
  • Piauí: 1,59%
  • Alagoas: 1,47%
  • Distrito Federal: 1,33%
  • Mato Grosso do Sul: 1,30%
  • Sergipe: 1,04%
  • Rondônia: 0,74%
  • Tocantins: 0,71%
  • Acre: 0,39%
  • Amapá: 0,35%
  • Roraima: 0,30%

Estimativa não representa taxa de natalidade

Apesar de o mapa usar a expressão “probabilidade de um bebê nascer” em cada estado, os números não correspondem à taxa de natalidade registrada pelas unidades federativas.

A estimativa considera apenas a participação da população de cada estado no total brasileiro. Assim, quanto maior a população de uma unidade da Federação, maior é a sua participação percentual no cálculo.

Isso significa que o dado não indica, por exemplo, que uma mulher em São Paulo tenha necessariamente maior chance de ter um filho do que uma mulher no Acre. A comparação mostra apenas a probabilidade estatística de uma pessoa, escolhida aleatoriamente na população brasileira, pertencer a cada estado caso a distribuição acompanhasse exatamente o tamanho populacional.

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