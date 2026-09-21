Acre aparece entre os estados com menor chance de nascimento no Brasil

Mapa estima a probabilidade de uma pessoa nascer em cada estado

Com 0,39%, o Acre ocupa uma das últimas posições no mapa. — Foto: Reprodução

Se uma pessoa fosse escolhida aleatoriamente entre os habitantes do Brasil, a chance de ela ter nascido no Acre seria de apenas 0,39%, segundo publicação do perfil Mundo e Capitais. O índice coloca o Acre entre as menores probabilidades do país, à frente apenas de Amapá (0,35%) e Roraima (0,30%).

O perfil publicou um mapa mostrando como a população brasileira se distribui entre as 27 unidades da Federação. A estimativa considera que a probabilidade de uma pessoa nascer em determinado estado acompanha proporcionalmente o tamanho da população daquele local.

No outro extremo está São Paulo, que concentra a maior parcela da população brasileira e aparece com 21,63% de probabilidade. Na sequência estão Minas Gerais, com 10,03%, Rio de Janeiro, com 8,11%, e Bahia, com 6,99%.

A diferença entre os extremos chama atenção: a estimativa para São Paulo é mais de 55 vezes maior que a registrada para o Acre.

LEIA TAMBÉM: Acre está entre os piores do Brasil em segurança no trânsito, aponta levantamento

Onde o Acre aparece

Com 0,39%, o Acre ocupa uma das últimas posições no mapa. Entre os estados da região Norte, o percentual também varia bastante.

O Pará aparece com 4,07%, enquanto o Amazonas registra 2,01%. Rondônia tem 0,74%, Tocantins, 0,71%, Amapá, 0,35%, e Roraima, 0,30%.

Confira os percentuais:

São Paulo: 21,63%

Minas Gerais: 10,03%

Rio de Janeiro: 8,11%

Bahia: 6,99%

Paraná: 5,56%

Rio Grande do Sul: 5,28%

Pernambuco: 4,49%

Ceará: 4,34%

Pará: 4,07%

Santa Catarina: 3,79%

Goiás: 3,46%

Maranhão: 3,30%

Amazonas: 2,01%

Paraíba: 1,95%

Espírito Santo: 1,93%

Mato Grosso: 1,80%

Rio Grande do Norte: 1,62%

Piauí: 1,59%

Alagoas: 1,47%

Distrito Federal: 1,33%

Mato Grosso do Sul: 1,30%

Sergipe: 1,04%

Rondônia: 0,74%

Tocantins: 0,71%

Acre: 0,39%

Amapá: 0,35%

Roraima: 0,30%

Estimativa não representa taxa de natalidade

Apesar de o mapa usar a expressão “probabilidade de um bebê nascer” em cada estado, os números não correspondem à taxa de natalidade registrada pelas unidades federativas.

A estimativa considera apenas a participação da população de cada estado no total brasileiro. Assim, quanto maior a população de uma unidade da Federação, maior é a sua participação percentual no cálculo.

Isso significa que o dado não indica, por exemplo, que uma mulher em São Paulo tenha necessariamente maior chance de ter um filho do que uma mulher no Acre. A comparação mostra apenas a probabilidade estatística de uma pessoa, escolhida aleatoriamente na população brasileira, pertencer a cada estado caso a distribuição acompanhasse exatamente o tamanho populacional.