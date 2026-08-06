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Prefeitura remaneja cerca de R$ 5 milhões para Educação e Infraestrutura

Decretos ainda destinam recursos para outras despesas da administração

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Prefeitura remaneja cerca de R$ 5 milhões para Educação e Infraestrutura
Decretos ainda destinam recursos para outras despesas da administração/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco redistribuiu pouco mais de R$ 5 milhões do orçamento municipal de 2026. Os remanejamentos foram oficializados por meio de decretos publicados no Diário Oficial desta quinta-feira (6) e atingem diferentes áreas da administração, como trânsito, infraestrutura, limpeza urbana, educação, agricultura e iluminação pública.

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Na área da educação, o município reservou R$ 633,3 mil para equipar creches e reforçar a alimentação escolar de estudantes da pré-escola e do ensino fundamental. Outro setor contemplado foi a Secretaria de Agropecuária, que recebeu R$ 686,5 mil para investimentos no Programa de Produção de Grãos, incluindo aquisição de equipamentos e execução de obras.

Os decretos ainda destinam recursos para outras despesas da administração, como manutenção da iluminação pública, pagamento de indenizações trabalhistas da RBTrans, compra de passagens pela Fundação Garibaldi Brasil e custeio das atividades do Gabinete Militar.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura decreta ponto facultativo e garante folga estendida na capital

Entre os maiores repasses está o destinado à RBTrans, que recebeu R$ 1,076 milhão para colocar em funcionamento o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito. Os recursos vieram de outra dotação prevista para o mesmo projeto, sem gerar aumento nas despesas do município.

 

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