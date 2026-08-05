07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Prefeitura decreta ponto facultativo e garante folga estendida na capital

Decisão foi tomada em razão do feriado estadual de 6 de agosto

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
os recursos são para as ações desenvolvidas pelas duas secretarias
Decisão foi tomada em razão do feriado estadual de 6 de agosto/ Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco oficializou ponto facultativo para a próxima sexta-feira (7). A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado e vale para os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A decisão foi tomada em razão do feriado estadual de 6 de agosto, que marca o início da Revolução Acreana. Com o decreto, os servidores municipais terão expediente suspenso também no dia seguinte, formando um feriado prolongado. Apesar da medida, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente.

Nas escolas da rede municipal, a suspensão das atividades não será automática. Cada unidade poderá decidir se adere ou não ao ponto facultativo, desde que a escolha leve em consideração o cumprimento do calendário letivo, da carga horária mínima anual e a continuidade das atividades pedagógicas. A decisão deverá ser comunicada previamente à Secretaria Municipal de Educação (Seme).

LEIA TAMBÉM: Governo altera ponto facultativo da Revolução Acreana e garante feriadão

O decreto também autoriza secretários municipais e demais gestores a convocarem servidores para trabalhar, caso haja necessidade de manter o funcionamento de determinados setores. Nesses casos, os profissionais que cumprirem expediente durante o ponto facultativo ficarão dispensados de compensar as horas trabalhadas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.