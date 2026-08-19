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Prefeitura remaneja mais de R$ 4 milhões para infraestrutura e educação

Recursos estão distribuídos entre as áreas de infraestrutura, esporte e educação

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Prefeitura remaneja mais de R$ 4 milhões para infraestrutura e educação
O maior valor, de R$ 2.271.142,57, foi destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | Foto: Juan Diaz/ContiNet

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial, decretos que autorizam a abertura de mais de R$ 4,3 milhões em créditos suplementares no orçamento municipal. Os recursos estão distribuídos entre as áreas de infraestrutura, esporte e educação.

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O maior valor, de R$ 2.271.142,57, foi destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). Conforme a publicação, o crédito será aplicado em obras e instalações.

A Seinfra também aparece como responsável por outro crédito suplementar, desta vez de R$ 600 mil, direcionado à manutenção de equipamentos públicos esportivos e de lazer.

Para a Secretaria Municipal de Esportes (Semue), foram autorizados dois créditos. Um deles é de R$ 693 mil, enquanto o segundo soma R$ 200 mil.

LEIA TAMBÉM: Corte de gastos: prefeitura suspende novos concursos, contratações e reajustes

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) também recebeu reforço no orçamento. Um crédito de R$ 610 mil foi aberto para a manutenção das atividades do departamento de recursos da secretaria. Outro valor, de R$ 7.812,56, também foi direcionado à Educação, especificamente para despesas com material de consumo.

Somados, os seis créditos suplementares chegam a mais de 4 milhões de reais.

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