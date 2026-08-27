Professor é esfaqueado nove vezes por adolescente durante aula

De acordo com familiares, o professor está fora de perigo, mas continua internado

De acordo com familiares, o professor está fora de perigo, mas continua internado/Foto: reprodução

Um professor de 23 anos foi esfaqueado por um adolescente de 14 anos dentro de uma instituição particular de ensino, na última quarta-feira (26), na Zona Centro-Sul de Manaus. O ataque aconteceu durante uma aula.

A vítima, identificada como Vinícius Figueiredo, sofreu ferimentos em diferentes partes do corpo. Segundo informações divulgadas pelo g1, com base no relato da família, o professor foi atingido nove vezes, com golpes próximos ao pescoço, além dos braços e das pernas.

Após o ataque, Vinícius foi socorrido e encaminhado inicialmente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Posteriormente, ele foi transferido para uma unidade hospitalar particular da capital amazonense.

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De acordo com familiares, o professor está fora de perigo, mas continua internado e sendo submetido a avaliações médicas.

O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A ocorrência é apurada como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.