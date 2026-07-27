27/07/2026
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Prova dos Três Tambores na Expoacre terá mais de R$ 60 mil em prêmios

A competição será realizada nos dias 1º e 2 de agosto, durante a Expoacre 2026

Por Juan Vinícius, ContilNet 27/07/2026 às 11:44
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Prova dos Três Tambores na Expoacre terá mais de R$ 60 mil em prêmios
Prova dos Três Tambores abre inscrições | Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 já está se aproximando e as inscrições para a tradicional prova dos Três Tambores já estão abertas.

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A competição é promovida pela Barrel Horse Association (BHA) Acre e integra a programação da maior feira de negócios e entretenimento do estado.

A prova contará com mais de R$ 60 mil em premiações, distribuídas entre as categorias Aberta, Jovem, Kids, Master e Potro do Futuro.

A competição será realizada nos dias 1º e 2 de agosto, durante a Expoacre 2026.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição por meio do link disponibilizado pela organização, na plataforma SGP Sistema.

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