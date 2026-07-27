Real Time Big Data: Lula é desaprovado por 63% dos acreanos

O levantamento aponta que 30% dos entrevistados aprovam o trabalho realizado pelo presidente no estado

Presidente em agenda no Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovada por 63% da população do Acre, segundo pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (27). O levantamento aponta que 30% dos entrevistados aprovam o trabalho realizado pelo presidente no estado.

A pesquisa perguntou aos participantes: “Como o(a) sr(a) avalia o trabalho do presidente Lula?”. Além da aprovação e desaprovação, o estudo mediu a avaliação geral do governo federal.

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Segundo os dados, 48% dos acreanos classificaram a administração de Lula como “ruim” ou “péssima”. Outros 26% avaliaram o governo como “regular”, enquanto 22% consideraram o desempenho do presidente como “ótimo” ou “bom”.

O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 25 de julho de 2026, com 1.600 pessoas com 16 anos ou mais em todo o Acre. A pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08086/2026. O custo declarado foi de R$ 24 mil, pagos com recursos próprios da empresa responsável pela pesquisa.