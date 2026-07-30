Ação do governo estadual faz parte das políticas para reduzir o déficit habitacional na capital

A iniciativa integra a política habitacional desenvolvida pelo governo estadual para ampliar o acesso à moradia. /Foto: Secom

Famílias inscritas no Programa Minha Casa, Minha Vida começaram a conhecer, nesta quinta-feira (30), os contemplados com uma das 692 unidades habitacionais disponibilizadas para Rio Branco. O sorteio, promovido pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), prossegue também na sexta-feira (31).

A seleção realizada no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), sempre das 8h às 12h. As moradias serão destinadas aos candidatos que atendem aos requisitos previstos pelo programa habitacional.

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Embora o sorteio defina os nomes dos contemplados, a entrega dos imóveis ainda depende das etapas de análise documental. A próxima fase será conduzida pela Caixa Econômica Federal, responsável por realizar a pesquisa de enquadramento dos beneficiários e verificar se eles cumprem todas as exigências estabelecidas pelo Minha Casa, Minha Vida.

Concluída essa análise, a Sehurb terá até 120 dias para encaminhar a documentação dos candidatos aprovados ao agente financeiro, conforme prevê a Portaria MCID nº 738/2024.

A iniciativa integra a política habitacional desenvolvida pelo governo estadual para ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional em Rio Branco. Com a conclusão do processo, centenas de famílias poderão avançar para a etapa de contratação e, posteriormente, receber as chaves da casa própria, desde que atendam a todos os critérios exigidos pelo programa.