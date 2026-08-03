Quem será o 2º candidato ao Senado na chapa de Bocalom e Velloso?

Vaga ainda não foi definida pela coligação de Tião Bocalom

Velloso disse que aceitou o convite por acreditar na complementaridade dos integrantes da chapa | Foto: Thauã Conde

A composição da chapa de Tião Bocalom (PSDB) para a disputa ao governo do Acre ainda tem uma indefinição: quem ocupará a segunda vaga ao Senado. O assunto foi abordado pelo pré-candidato ao Senado Eduardo Velloso (Solidariedade) durante a sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre 2026.

Segundo Velloso, até o momento apenas sua candidatura está oficialmente definida pela coligação, e a segunda vaga ainda não foi objeto de discussão entre os partidos que integram a aliança.

“Hoje o nosso projeto tem apenas um candidato formalizado. Ainda não foi discutida essa segunda vaga”, afirmou.

O pré-candidato explicou que a definição poderá ocorrer até o prazo legal para o registro da chapa, mas adiantou que a tendência é que o espaço seja ocupado por outro nome identificado com o campo da direita.

“Talvez fique em aberto, porque a convenção foi agora e nós temos até o dia 5 para formalizar isso na coligação. Nas nossas conversas, provavelmente vai ficar em aberto para alguém do campo da direita”, declarou.

A chapa majoritária encabeçada por Bocalom foi oficializada na convenção realizada na última sexta-feira (31). Eduardo Velloso foi anunciado como candidato ao Senado, enquanto a segunda vaga permanece indefinida.

Nas eleições de 2026, os eleitores poderão votar em dois candidatos ao Senado, já que duas das três cadeiras do Acre na Casa estarão em disputa.

