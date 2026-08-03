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Quem será o 2º candidato ao Senado na chapa de Bocalom e Velloso?

Vaga ainda não foi definida pela coligação de Tião Bocalom

Por Matheus Mello, ContilNet
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Velloso disse que aceitou o convite por acreditar na complementaridade dos integrantes da chapa | Foto: Thauã Conde
Velloso disse que aceitou o convite por acreditar na complementaridade dos integrantes da chapa | Foto: Thauã Conde

A composição da chapa de Tião Bocalom (PSDB) para a disputa ao governo do Acre ainda tem uma indefinição: quem ocupará a segunda vaga ao Senado. O assunto foi abordado pelo pré-candidato ao Senado Eduardo Velloso (Solidariedade) durante a sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre 2026.

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Segundo Velloso, até o momento apenas sua candidatura está oficialmente definida pela coligação, e a segunda vaga ainda não foi objeto de discussão entre os partidos que integram a aliança.

“Hoje o nosso projeto tem apenas um candidato formalizado. Ainda não foi discutida essa segunda vaga”, afirmou.

O pré-candidato explicou que a definição poderá ocorrer até o prazo legal para o registro da chapa, mas adiantou que a tendência é que o espaço seja ocupado por outro nome identificado com o campo da direita.

“Talvez fique em aberto, porque a convenção foi agora e nós temos até o dia 5 para formalizar isso na coligação. Nas nossas conversas, provavelmente vai ficar em aberto para alguém do campo da direita”, declarou.

A chapa majoritária encabeçada por Bocalom foi oficializada na convenção realizada na última sexta-feira (31). Eduardo Velloso foi anunciado como candidato ao Senado, enquanto a segunda vaga permanece indefinida.

Nas eleições de 2026, os eleitores poderão votar em dois candidatos ao Senado, já que duas das três cadeiras do Acre na Casa estarão em disputa.

Assista a sabatina na íntegra:

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