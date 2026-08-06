Número considera todos os visitantes que circularam pela feira

A Expoacre 2026 voltou a reunir um grande público na noite desta quarta-feira (5), durante o quinto dia de programação no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Segundo estimativa do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), cerca de 51 mil pessoas passaram pelo espaço ao longo da noite.

Já o show principal da programação com o cantor Wesley Safadão, reuniu aproximadamente 20 mil pessoas, consolidando mais uma noite de forte participação do público na maior feira de agronegócio.

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O número considera todos os visitantes que circularam pela feira, incluindo os estandes, praça de alimentação, arena de rodeio, exposições e demais atrações distribuídas pelo parque.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom